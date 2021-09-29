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У Слобожанському завершується будівництво басейну

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Дніпро, Середа 29 вересня 2021 15:12
У Слобожанському завершується будівництво басейну Фото: у Слобожанському завершується будівництво басейну (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Слобожанському Дніпропетровської області вийшло на фінішну пряму будівництво сучасного басейну для дітей та дорослих, який зводять за програмою президента "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Все більше спортивних об’єктів з’являється на мапі області. Одразу три басейни зводимо "з нуля" для мешканців Дніпропетровщини. У Кривому Розі, Нікополі, Слобожанському. Стильних, технологічних, енергоефективних", - зазначив Резніченко.

Басейн у Слобожанському стане доповненням до новозбудованого спорткомплексу і повністю повторюватиме його за дизайном. Нині підрядники працюють над утепленням і декоруванням фасаду. В активній фазі також внутрішнє оздоблення.

Всередині передбачені роздягальні, душові, тренерські, кімнати відпочинку, дві спортивні зали. На першому поверсі - фітнес кафе. На другому – дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни. На третьому – місця для глядачів. Дитячий басейн уже витримав першу перевірку водою, відповідно до якої стояв наповненим цілий тиждень.

У Слобожанському завершується будівництво басейну

"Зможуть займатися як професіонали, так і новачки. А ще врахували потреби людей з інвалідністю. Рухаємося чітко за графіком. Можна сказати, що вийшли на фінішну пряму", - розповів генпідрядник Володимир Кононов.

Як зазначається, для людей з інвалідністю замовили італійські гідравлічні підйомники, на яких легко можна буде спускатися у воду.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Кривому Розі збудують 25-метровий басейн.

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Велике будівництво
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