Слизько і вітряно: якою буде погода 29 грудня і що чекає українців далі

У понеділок, 29 грудня, в Україні збережеться волога й прохолодна погода з невеликим снігом та сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів. Місцями випадатиме невеликий сніг або мокрий сніг, можливі короткі прояснення. На тротуарах буде слизько, а дороги залишатимуться мокрими.

Вітер очікується рвучкий і досить сильний, північно-західного напрямку, що додатково знижуватиме відчуття температури.

У Києві 29 грудня прогнозують переважно хмарну й вологу погоду з температурою повітря близько нуля.

Синоптик також попередила, що вже з 30 грудня в Україні розпочнеться похолодання, а 31 грудня та 1 січня очікуються морози. Поєднання низьких температур і вітру зробить погоду значно холоднішою за відчуттями, тож українцям радять одягатися тепліше та у кілька шарів.