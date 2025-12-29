ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Слизько і вітряно: якою буде погода 29 грудня і що чекає українців далі

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Слизько і вітряно: якою буде погода 29 грудня і що чекає українців далі Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 29 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 29 грудня, в Україні збережеться волога й прохолодна погода з невеликим снігом та сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів. Місцями випадатиме невеликий сніг або мокрий сніг, можливі короткі прояснення. На тротуарах буде слизько, а дороги залишатимуться мокрими.

Вітер очікується рвучкий і досить сильний, північно-західного напрямку, що додатково знижуватиме відчуття температури.

У Києві 29 грудня прогнозують переважно хмарну й вологу погоду з температурою повітря близько нуля.

Синоптик також попередила, що вже з 30 грудня в Україні розпочнеться похолодання, а 31 грудня та 1 січня очікуються морози. Поєднання низьких температур і вітру зробить погоду значно холоднішою за відчуттями, тож українцям радять одягатися тепліше та у кілька шарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні кінець грудня та початок січня принесуть снігопади майже по всій країні та сильні морози, особливо на північному сході. Детально про те, якими будуть останні дні цього року, та яка погода чекає українців 1 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну