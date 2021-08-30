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Сливали опасные отходы в реку: СБУ разоблачила должностных лиц химического предприятия

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Луганск, Понедельник 30 августа 2021 20:13
Сливали опасные отходы в реку: СБУ разоблачила должностных лиц химического предприятия Фото: СБУ разоблачила должностных лиц химического предприятия, которые сливали опасные отходы в реку (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Луганской области СБУ разоблачила должностных лиц крупного химического предприятия на нарушении экологического законодательства. Злоумышленники длительное время сливали опасные отходы в Северский Донец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу СБУ.

"На протяжении длительного времени производство "экономило" на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тонны опасных отходов в Северский Донец. А чтобы не платить экологический налог в полном объеме, чиновники занижали объемы вредных выбросов", - отмечает пресс-служба.

Согласно результатам экспертизы, уровень железа в реке превышает допустимый уровень в 15 раз, а азота аммонийного - в 5 раз.

Отмечается, что Северский Донец является не только крупнейшим магистральным каналом мелиорации, но и обогащает питьевые горизонты ряда городов.

Противоправные действия злоумышленников привели к ущербу окружающей среде на сумму более 270 тысяч гривен.

Согласно ч. 1 ст. 242 Уголовного Кодекса Украины должностным лицам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: СБУ разоблачила должностных лиц химического предприятия, которые сливали опасные отходы в реку (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

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