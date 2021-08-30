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Зливали небезпечні відходи у річку: СБУ викрила посадовців великого хімічного підприємства

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Луганськ, Понеділок 30 серпня 2021 20:13
Зливали небезпечні відходи у річку: СБУ викрила посадовців великого хімічного підприємства Фото: СБУ викрила посадовців хімічного підприємства, які зливали небезпечні відходи у річку (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Луганській області СБУ викрила посадовців великого хімічного підприємства на порушенні екологічного законодавства. Зловмисники тривалий час зливали небезпечні відходи у Сіверський Донець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Впродовж тривалого часу виробництво "економило" на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів", - відзначає пресслужба.

Згідно з результатами експертизи, рівень заліза у річці перевищує допустимий рівень у 15 разів, а азоту амонійного - у 5 разів.

Зазначається, що Сіверський Донець є не лише найбільшим магістральним каналом меліорації, але й збагачує питні горизонти низки міст.

Протиправні дії зловмисників призвели до збитків навколишньому середовищу на суму більше ніж 270 тисяч гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 Кримінального Кодексу України посадовцям загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Фото: СБУ викрила посадовців хімічного підприємства, які зливали небезпечні відходи у річку (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

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