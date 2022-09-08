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"Сливал" оккупантам позиции украинских военных. СБУ задержала жителя Николаева

Фото: СБУ задержала жителя Николаева, который "сливал" оккупантам данные о ВСУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве задержали местного жителя, который собирал и передавал врагу данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подозреваемый не воспринимал государственную власть в Украине и исповедовал идеи пророссийской направленности. С целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против Украины он передавал через мессенджер координаты расположения и данные о количественном составе военных формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли у предателя мобильный телефон, в котором содержатся доказательства противоправной деятельности.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114 УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила четырех коллаборантов, которые заняли "должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области.

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