RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зливав" окупантам позиції українських військових. СБУ затримала жителя Миколаєва

Фото: СБУ затримала жителя Миколаєва, який "зливав" окупантам дані про ВСУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Миколаєві затримали місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові дані про місцезнаходження військовослужбовок і техніки ВСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваний не сприймав державну владу в Україні і сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він передавав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон, в якому містяться докази протиправної діяльності.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114 КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила чотирьох колаборантів, які зайняли "посади" у псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМиколаївпредатели