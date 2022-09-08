"Зливав" окупантам позиції українських військових. СБУ затримала жителя Миколаєва

У Миколаєві затримали місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові дані про місцезнаходження військовослужбовок і техніки ВСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Підозрюваний не сприймав державну владу в Україні і сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він передавав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон, в якому містяться докази протиправної діяльності.