"Зливав" окупантам позиції українських військових. СБУ затримала жителя Миколаєва

У Миколаєві затримали місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові дані про місцезнаходження військовослужбовок і техніки ВСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Підозрюваний не сприймав державну владу в Україні і сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він передавав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон, в якому містяться докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила чотирьох колаборантів, які зайняли "посади" у псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.
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