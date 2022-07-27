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"Сливал" данные о ВСУ белорусам. В Ровенской области задержан вражеский информатор

Фото: СБУ задержала в Ровенской области вражеского информатора (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области вражеского информатора, который передавал данные о Вооруженных силах Украины белорусским правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Злоумышленник "сливал" информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

Отмечается, что белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

по ч. 2 ст.114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили еще одну российскую агентурную сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области.

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