"Сливал" данные о ВСУ белорусам. В Ровенской области задержан вражеский информатор

Злоумышленник "сливал" информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

Отмечается, что белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

по ч. 2 ст.114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.