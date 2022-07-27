"Зливав" дані про ЗСУ білорусам. На Рівненщині затримано ворожого інформатора

Зловмисник "зливав" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію та переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території Західної України.

Зазначається, що білоруських правоохоронців особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань). Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.