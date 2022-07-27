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"Зливав" дані про ЗСУ білорусам. На Рівненщині затримано ворожого інформатора

Фото: СБУ затримала на Рівненщині ворожого інформатора (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала на Рівненщині ворожого інформатора, який передавав дані про Збройні сили України білоруським правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Зловмисник "зливав" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію та переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території Західної України.

Зазначається, що білоруських правоохоронців особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань). Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України знешкодили ще одну російську агентурну мережу, яка проводила розвідувально-підривну діяльність у Донецькій області.

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