"Слишком рано об этом говорить": в Британии не знают, когда выйдут из локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не готов называть ориентировочные даты смягчения карантина в стране. В стране продолжается стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон отметил, что новый штамм вируса продолжает быстро распространяться по стране.

"Пока очень рано говорить о том, когда мы сможем смягчить часть ограничений", - сказал Джонсон.

В Великобритании остаются высокими показатели прироста новых случаев заражения и смертей, также сложная ситуация с госпитализацией пациентов. Показатель прироста упал с пиковой отметки в 68 тысяч 8 января до 38 тысяч новых случаев в среду, но количество смертей увеличивается. 19 января зафиксировали 1820 смертей.

Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб выражал надежду, что смягчить карантин удастся в марте, во многом, за счет масштабной вакцинации. В Британии рассчитывают привить группы риска в размере 14 миллиона человек до середины февраля.

На текущий момент в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,6 миллиона человек.