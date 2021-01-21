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"Занадто рано про це говорити": у Британії не знають, коли вийдуть з локдауну

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не готовий називати орієнтовні дати пом'якшення карантину в країні. У країні триває стрімке зростання нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомляє Reuters.

Джонсон зазначив, що новий штам вірусу продовжує швидко поширюватися по країні.

"Поки дуже рано говорити про те, коли ми зможемо пом'якшити частину обмежень", - сказав Джонсон.

У Великобританії залишаються високими показники приросту нових випадків зараження і смертей, також складна ситуація з госпіталізацією пацієнтів. Показник приросту впав з пікової позначки в 68 тисяч 8 січня до 38 тисяч нових випадків в середу, але кількість смертей збільшується. 19 січня зафіксували 1820 смертей.

Раніше міністр закордонних справ Домінік Рааб висловлював надію, що пом'якшити карантин вдасться в березні, у чому, за рахунок масштабної вакцинації. У Британії розраховують прищепити групи ризику в розмірі 14 мільйонів чоловік до середини лютого.

На поточний момент в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 4,6 мільйона осіб.

Прогноз погоди
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