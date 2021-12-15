Там слишком холодно: Зеленский о желании Германии открыть "окно" диалога с Россией

"Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами", - отметил президент.

В первую очередь, новому правительству Германии, как заметил Зеленский, необходимо выяснить что именно происходит "за окном" в России, перед тем, как вступать с ней в диалог.

"Если бы канцлер спросил бы меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с Россией, мы бы сказали, что сначала надо выяснить, что там? Снег, дождь или тебе рады. Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам", - добавил Зеленский.