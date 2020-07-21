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Слишком горячо: мокрая Дорофеева станцевала в миниатюрном топе (видео)

Вторник 21 июля 2020 09:45
Слишком горячо: мокрая Дорофеева станцевала в миниатюрном топе (видео)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор:

Надя Дорофеева вновь подогрела интерес мужской половины аудитории

Надя Дорофеева – пока еще солистка группы "Время и Стекло". Видимо, действительно, время истекло, и группа решила записать последнюю песню для своих фанатов. Также звезды согласились записать к песне Last Dance клип. Специально для этих съемок Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Бекстейдж-видео артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Популярная украинская певица примерила изящный винтажный образ для съемок нового и последнего клипа группы. Надя Дорофеева решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.

В подписи к видеоролику артистка назвала съемки красивыми и мокрыми. Также она уточнила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.

В сети поклонники оказались очень рады новому видео, однако с печалью стали обсуждать скорый распад группы:

  • Шикарное закулисье, и ты, Надя, просто вау.
  • Ооочень крутооо.
  • Кайф, обожаю ваши бекстейджы. Сколько талантливых, ярких, с юмором людей, молодцы. Браво.
  • Мы дождались.
  • Жаль, что группа распалась.
  • Слишком горячо.

Скриншоты комментариев

Ранее Надя Дорофеева в ярко-красном купальнике показала импровизированный танец и забавы с надувным единорогом во дворе своего частного дома.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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