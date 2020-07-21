Слишком горячо: мокрая Дорофеева станцевала в миниатюрном топе (видео)

Надя Дорофеева вновь подогрела интерес мужской половины аудитории
Надя Дорофеева – пока еще солистка группы "Время и Стекло". Видимо, действительно, время истекло, и группа решила записать последнюю песню для своих фанатов. Также звезды согласились записать к песне Last Dance клип. Специально для этих съемок Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Бекстейдж-видео артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.
Популярная украинская певица примерила изящный винтажный образ для съемок нового и последнего клипа группы. Надя Дорофеева решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.
В подписи к видеоролику артистка назвала съемки красивыми и мокрыми. Также она уточнила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.
В сети поклонники оказались очень рады новому видео, однако с печалью стали обсуждать скорый распад группы:
Скриншоты комментариев
Ранее Надя Дорофеева в ярко-красном купальнике показала импровизированный танец и забавы с надувным единорогом во дворе своего частного дома.