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Фигура - отпад: Дорофеева в сочном купальнике покорила импровизацией с ярким атрибутом

Пятница 17 июля 2020 22:43
Фигура - отпад: Дорофеева в сочном купальнике покорила импровизацией с ярким атрибутом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица поделились летним настроением

Надя Дорофеева проводит жаркие деньки у бассейна возле своего загородного дома. Ее "компаньоном" стал забавный надувной единорог. Певица наслаждается водными процедурами, ест фрукты и получает удовольствие от жизни. На новом видео звезда показала импровизированный танец и модельную проходку в ярком красном купальнике, восхитив фигурой.

Певица весело пляшет, играет с надувным единорогом, улыбается на камеру и делится отличным летним настроением с поклонниками . На ней – раздельный купальник в высокими плавками и лифом, декорированным рюшами. Она собрала волосы в небрежный пучок и спрятала глаза за солнечными сочками в узкой оправе.

"Летнее настроение", - подписала она атмосферное видео.

Надя Дорофеева показала летнее настроение на атмосферном видео (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники сразу же оценили фигуру Нади и сделали немало комплиментов ее купальному костюму.

  • Купальник очень идет тебе
  • Фигура отпад
  • Такая буся
  • Очень красивая и милая
  • Красотка
  • Прерасная
  • Идеальная
  • Купальник - балдеж, тебе очень идет
  • Такая красивая
  • Лучшая

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда осталась дома одна – ее муж в это время уехал в Ивано-Франковск, но успел приготовить певице трогательный подарок-сюрприз.

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