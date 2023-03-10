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"Сліпий" двоочковий оборонця не врятував "Г'юстон" в Індіані: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Грін набрав 24 пункти проти "Індіани" (chron.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Джейлен Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Другий номер" техасців підкорив епізодом у середині фінальної чверті. Він із дриблінгом відважно пішов в атаку та зустрівся з опором двох оборонців "Індіани". Та навіть жорсткою грою ті не зупинили Гріна – він спиною до корзини зумів закинути від щита.

Утім, старань зірки "Рокетс" забракло для підсумкової перемоги. "Пейсерс" зуміли дотиснути "Г'юстон" в овертаймі (134:125). Проте, обидві команди не проходять у плей-офф сезону.

Сам Грін провів на паркеті понад 42 хвилини. За цей час він встиг набрати 24 очки, зробив 3 підбирання і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у матчі став юний форвард "Рокетс" Джабарі Сміт-молодший із дабл-даблом (30 пунктів, 12 підбирань).

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. Обраний "Г'юстоном" під другим номером драфту асоціації-2021.

Проводить другий сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками попередньої кампанії. Середні цифри нинішнього сезону – 21.9 очко, 3.8 підбирання, 3.6 передачі, 0.7 перехоплень за майже 34 хвилини в грі.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.

До слова, напередодні оборонець "Далласа" Гарді опинився нагорі підбірки з ефектним слемданком.

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