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"Сліпий" аллей-уп з розкішним завершенням форварда "Індіани" навколо осі: момент дня в НБА

Індіанаполіс, Неділя 17 березня 2024 10:54
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"Сліпий" аллей-уп з розкішним завершенням форварда "Індіани" навколо осі: момент дня в НБА Фото: Обі Топпін доклався до перемоги над командою рідного міста (fieldhousefiles.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Індіани Пейсерс" Обі Топпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець оформив хайлайт дня з одноклубникомм Тайрізом Хелібертоном у протистоянні з "Брукліном". Той у швидкій атаці, дивлячись в інший бік, виконав "парашут" на кошик, а Топпін із розворотом у повітрі додав згори двома руками.

"Індіана" здобула впевнену домашню перемогу (121:100). "Пейсерс" ідуть на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Нетс" тут – поза межами залікової десятки.

Сам Топпін провів на паркеті лише 17 з гаком хвилин. За відведений час він встиг набрати 6 очок, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Хелібертон додав у скарбничку "Індіани" ще 14 пунктів.

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний "Нью-Йорком" під восьмим номером драфту НБА-2020.

Відіграв у складі "Нікс" три сезони. Торік у липні був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

За лінією матері має італійсько-єврейське походження, а батько-стрітболіст походить із Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.

До слова, напередодні форвард "Атланти" Джонсон очолив хіт-парад моментів із реалізованим аллей-упом.

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