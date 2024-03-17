"Сліпий" аллей-уп з розкішним завершенням форварда "Індіани" навколо осі: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець оформив хайлайт дня з одноклубникомм Тайрізом Хелібертоном у протистоянні з "Брукліном". Той у швидкій атаці, дивлячись в інший бік, виконав "парашут" на кошик, а Топпін із розворотом у повітрі додав згори двома руками.

"Індіана" здобула впевнену домашню перемогу (121:100). "Пейсерс" ідуть на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Нетс" тут – поза межами залікової десятки.

Сам Топпін провів на паркеті лише 17 з гаком хвилин. За відведений час він встиг набрати 6 очок, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Хелібертон додав у скарбничку "Індіани" ще 14 пунктів.

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний "Нью-Йорком" під восьмим номером драфту НБА-2020.

Відіграв у складі "Нікс" три сезони. Торік у липні був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

За лінією матері має італійсько-єврейське походження, а батько-стрітболіст походить із Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.