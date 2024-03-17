"Слепой" аллей-уп с роскошным завершением форварда "Индианы" вокруг оси: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец оформил хайлайт дня с одноклубником Тайризом Халибертоном в противостоянии с "Бруклином". Тот в быстрой атаке, глядя в другую сторону, выполнил "парашют" на корзину, а Топпин с разворотом в воздухе добавил сверху двумя руками.

"Индиана" одержала уверенную домашнюю победу (121:100). "Пэйсерс" идут на 6-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Нетс" здесь – за пределами зачетной десятки.

Сам Топпин провел на паркете всего 17 с лишним минут. За отведенное время он успел набрать 6 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Халибертон добавил в копилку "Индианы" еще 14 пунктов.

Кто такой Оби Топпин

Уроженец Бруклина, на студенческом уровне выступал за "Дайтон Флайерс". Выбран "Нью-Йорком" под восьмым номером драфта НБА-2020.

Отыграл в составе "Никс" три сезона. В июле прошлого года был обменян в "Индиану". Победитель Слэм-данк контеста-2022, Национальный игрок года в студенческом спорте (2020), обладатель Приза Карла Мэлоуна-2020 как лучший тяжелый форвард на уровне колледжей.

По линии матери имеет итальянско-еврейское происхождение, а отец-стритболист происходит из Барбадоса. Ревностный христианин, сделал татуировки креста на правом плече.