ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вслед за Польшей. Венгрия ввела запрет на ввоз из Украины сельхозпродукции

Пятница 15 сентября 2023 21:04
UA EN RU
Вслед за Польшей. Венгрия ввела запрет на ввоз из Украины сельхозпродукции Фото: Иштван Надь (facebook.com/nagyistvan.movar)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия сегодня, 15 сентября, приняла решение о продлении запрета импорта сельхозпродукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

"Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна продолжаться не будет", - говорится в сообщении.

Поэтому Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.

Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.

Ограничения импорта зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

Сегодня Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.

"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в Еврокомиссии.

Однако почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна