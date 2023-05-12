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Слідом за Польщею. У Литві пропонують перейменувати російський Калінінград

Фото: у Литві пропонують перейменувати Калінінград РФ на Караляучюс (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Литві, слідом за Польщею, пропонують також відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kauno diena

Так, депутати Сейму від консерваторів Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вже звернулися до Державної комісії з литовської мови із заявою про невикористання назви Калінінградської області та міста Калінінград, замінивши їх на Караляучюс.

На думку депутатів Сейму, наявна назва належить російському наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу у роки Другої світової війни.

"Регіон Радянського Союзу був названий на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна його ім'ям було перейменовано навіть кілька міст. Одне з них - тоді Кенігсберг, нині Калінінград - зберіг цю назву досі", - говориться в повідомленні.

На думку парламентаріїв, в умовах війни в Україні необхідно переглянути імена, відмовитись від використання іноземних для литовської мови імен.

"Давно настав час відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову "інородними тілами". Ми солідарні з нашими польськими сусідами і закликаємо вас не використовувати нав'язані нам штучні імена в литовській мові", - сказав один з ініціаторів перейменування.

Як повідомлялось, Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі у польських документах російський Калінінград називати саме так.

Нагадаємо, раніше литовські парламентарії з головуючої в коаліції партії запропонували ввести кримінальну відповідальність за схвалення чи заперечення російської агресії в Україні.

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