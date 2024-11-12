Слідом за Німеччиною. Нідерланди з грудня запровадять прикордонний контроль

Нідерланди тимчасово вводять контроль на кордонах для боротьби з нелегальною міграцією. Рішення про додаткові перевірки на сухопутних кордонах із сусідніми країнами набуде чинності з 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Цей крок було зроблено за прикладом Німеччини, яка вже ввела прикордонні перевірки у вересні.

Міністр міграції Нідерландів Марьолейн Фабер заявила, що рішення узгоджено з вимогами ЄС, згідно з якими країни-члени мають право тимчасово запроваджувати прикордонний контроль у разі серйозної загрози внутрішній безпеці. При цьому країни повинні заздалегідь повідомити Брюссель про введення обмежень на свободу пересування.

За словами Фабер, посилення контролю допоможе Нідерландам боротися з нелегальною міграцією і незаконним ввезенням мігрантів.

Геерт Вілдерс, лідер антиімміграційної партії PVV, підтримав цей захід і зазначив, що його партія виконує свої обіцянки. Вілдерс давно виступає за закриття голландських кордонів і скорочення міграційного потоку. Однак запровадження контролю не передбачає додаткового фінансування нацполіції; перевірка проводитиметься в межах наявних ресурсів.

Зазначимо, що зараз під час в'їзду в Німеччину з Франції та інших сусідніх країн проводиться перевірка правоохоронними органами.