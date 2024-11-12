Вслед за Германией. Нидерланды с декабря введут пограничный контроль

Нидерланды временно вводят контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Решение о дополнительных проверках на сухопутных границах с соседними странами вступит в силу с 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Этот шаг был предпринят по примеру Германии, которая уже ввела пограничные проверки в сентябре.

Министр миграции Нидерландов Марьолейн Фабер заявила, что решение согласовано с требованиями ЕС, согласно которым страны-члены имеют право временно вводить пограничный контроль при серьезной угрозе внутренней безопасности. При этом страны должны заранее уведомить Брюссель о введении ограничений на свободу передвижения.

По словам Фабер, усиление контроля поможет Нидерландам бороться с нелегальной миграцией и незаконным ввозом мигрантов.

Геерт Вилдерс, лидер антииммиграционной партии PVV, поддержал эту меру и отметил, что его партия выполняет свои обещания. Вилдерс давно выступает за закрытие голландских границ и сокращение миграционного потока. Однако введение контроля не предусматривает дополнительного финансирования нацполиции; проверка будет проводиться в рамках имеющихся ресурсов.

Отметим, что сейчас при въезде в Германию из Франции и других соседних стран проводится проверка правоохранительными органами.