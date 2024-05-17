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Слідом за Кубраковим. Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 20:30
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Слідом за Кубраковим. Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад Архівне фото: уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд сьогодні, 17 травня, звільнив трьох заступників із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Зазначається, що йдеться про таких чиновників:

  • Азархіну Олександру Костянтинівну;
  • Васькова Юрія Юрійовича;
  • Юрченко Ганну Станіславівну.

Усі вони перебували на посаді заступників Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, але їх вирішили звільнити.

При цьому Юрченко в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України займалася питаннями європейської інтеграції.

Звільнення Кубракова

Варто зазначити, що нещодавно Верховна рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Детальніше про життєвий шлях і політичну кар'єру Кубракова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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