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Вслед за Кубраковым. Правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад

Украина, Пятница 17 мая 2024 20:30
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Вслед за Кубраковым. Правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад Архивное фото: правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство сегодня, 17 мая, уволило трех заместителей из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отмечается, что речь идет о таких чиновниках:

  • Азархину Александру Константиновну;
  • Васькова Юрия Юрьевича;
  • Юрченко Анну Станиславовну.

Все они находились на должности заместителей Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, но их решили уволить.

При этом Юрченко в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занималась вопросами европейской интеграции.

Увольнение Кубракова

Стоит отметить, что недавно Верховная рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Подробнее о жизненном пути и политической карьере Кубракова - читайте в материале РБК-Украина.

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