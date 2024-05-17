Вслед за Кубраковым. Правительство уволило трех заместителей из Минразвития громад

Правительство сегодня, 17 мая, уволило трех заместителей из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отмечается, что речь идет о таких чиновниках: Азархину Александру Константиновну;

Васькова Юрия Юрьевича;

Юрченко Анну Станиславовну. Все они находились на должности заместителей Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, но их решили уволить. При этом Юрченко в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины занималась вопросами европейской интеграции.