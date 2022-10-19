Слідом за Києвом. В Івано-Франківській області та Чернігові вибухи

Вибухи і в Івано-Франківській області, і в Чернігові трапилися під час повітряної тривоги.

"В Івано-Франківській області чутно вибухи. У Чернігові лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 14.50. Як розповів голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус, в обласному центрі стався вибух "шахеда".

"Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

За даними оперативного командування "Північ", сили оборони збили над Кіптями дві ракети.