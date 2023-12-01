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Слідом за Калінінградом. Німеччина закрила консульства ще у двох містах РФ

Архівне фото: Німеччина закрила консульства ще у двох містах РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина вирішила закрити ще два своїх Генеральних консульства в Росії. Йдеться про заклади в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва Німеччини в Росії та МЗС РФ.

У п'ятницю закрилися консульства в Новосибірську та Єкатеринбурзі. Відвідувачам пропонується звертатися до посольства Москви.

Крім представництв Німеччини в Калінінграді, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Москві, в Росії працювали три почесних консули, які займалися консульською підтримкою німецьких громадян на місцях у Владивостоці, Казані та Саратові.

У травні 2023 року Німеччина ухвалила рішення закрити три дипмісії після того, як Москва обмежила чисельність співробітників німецьких установ у Росії до 350 осіб.

Реакція Росії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наприкінці травня влада Німеччини зажадала від російської сторони закрити до 1 січня 2024 року наші генеральні консульства в Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні. 

Також вона підтвердила, що в Росії закрилися німецькі консульства в Єкатеринбурзі, Калінінграді та Новосибірську.

Захарова звинуватила Німеччину в нібито "цілеспрямованій політиці щодо розриву відносин із РФ".

Відносини Німеччини та Росії

Берлін засудив російське вторгнення в Україну, підтримав введення санкцій проти Кремля і регулярно надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Києву.

У квітні поточного року Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. У Росії погрожували дзеркальною відповіддю.

Пізніше Москва ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

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