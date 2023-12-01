ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Слідом за Калінінградом. Німеччина закрила консульства ще у двох містах РФ

Росія, П'ятниця 01 грудня 2023 19:31
UA EN RU
Слідом за Калінінградом. Німеччина закрила консульства ще у двох містах РФ Архівне фото: Німеччина закрила консульства ще у двох містах РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина вирішила закрити ще два своїх Генеральних консульства в Росії. Йдеться про заклади в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва Німеччини в Росії та МЗС РФ.

У п'ятницю закрилися консульства в Новосибірську та Єкатеринбурзі. Відвідувачам пропонується звертатися до посольства Москви.

Крім представництв Німеччини в Калінінграді, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Москві, в Росії працювали три почесних консули, які займалися консульською підтримкою німецьких громадян на місцях у Владивостоці, Казані та Саратові.

У травні 2023 року Німеччина ухвалила рішення закрити три дипмісії після того, як Москва обмежила чисельність співробітників німецьких установ у Росії до 350 осіб.

Реакція Росії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наприкінці травня влада Німеччини зажадала від російської сторони закрити до 1 січня 2024 року наші генеральні консульства в Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Також вона підтвердила, що в Росії закрилися німецькі консульства в Єкатеринбурзі, Калінінграді та Новосибірську.

Захарова звинуватила Німеччину в нібито "цілеспрямованій політиці щодо розриву відносин із РФ".

Відносини Німеччини та Росії

Берлін засудив російське вторгнення в Україну, підтримав введення санкцій проти Кремля і регулярно надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Києву.

У квітні поточного року Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. У Росії погрожували дзеркальною відповіддю.

Пізніше Москва ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Калининград
NEWS
Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ
Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно