Вслед за Калининградом. Германия закрыла консульства еще в двух городах РФ

Германия решила закрыть еще два своих Генеральных консульства в России. Речь идет о заведениях в Екатеринбурге и Новосибирске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства Германии в России и МИД РФ .

В пятницу закрылись консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. Посетителям предлагается обращаться в посольство Москвы.

Кроме представительств Германии в Калининграде, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, в России работали три почетных консула, которые занимались консульской поддержкой немецких граждан на местах во Владивостоке, Казани и Саратове.

В мае 2023 года Германия приняла решение закрыть три дипмиссии после того, как Москва ограничила численность сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в конце мая власти Германии потребовали от российской стороны закрыть до 1 января 2024 года наши генеральные консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Также она подтвердила, что в России закрылись немецкие консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Захарова обвинила Германию в якобы "целенаправленной политике по разрыву отношений с РФ"..

Отношения Германии и России

Берлин осудил российское вторжение в Украину, поддержал введение санкций против Кремля и регулярно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву.

В апреле текущего года Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. В России угрожали зеркальным ответом.

Позже Москва ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в германских представительствах в России. Германии пришлось сократить персонал до 100 человек.