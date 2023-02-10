Слідом за Google та Facebook. Компанія Yahoo скоротить понад 20% своїх співробітників

Скорочення торкнуться майже 50% співробітників Yahoo, які займаються рекламними технологіями до кінця цього року. Лише до кінця поточного тижня буде скорочено майже 1000 працівників.

Yahoo належить приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management з моменту викупу у 2021 році за 5 млрд доларів. Джерела в компанії зазначили, що цей крок дозволить звузити фокус та інвестиції на флагманському напрямі – перспективному рекламному бізнесі під назвою DSP.

Скорочення переважно пов'язані з тим, що багато рекламодавців скоротили свої маркетингові бюджети у відповідь на рекордно високі темпи інфляції та невизначеність щодо рецесії, що зберігається.

Ряд американських компаній, від Goldman Sachs до Alphabet, також звільнили тисячі співробітників цього року, щоб пережити спад попиту, викликаний високою інфляцією та зростанням процентних ставок.