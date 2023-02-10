Вслед за Google и Facebook. Компания Yahoo сократит более 20% своих сотрудников

Сокращения коснутся почти 50% сотрудников Yahoo, занимающихся рекламными технологиями до конца этого года. Только до конца текущей недели будет сокращено почти 1000 сотрудников.

Yahoo принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management с момента выкупа в 2021 году за 5 млрд долларов. Источники в компании отметили, что этот шаг позволит сузить фокус и инвестиции на флагманском направлении – перспективном рекламном бизнесе под названием DSP.

Сокращения преимущественно связаны с тем, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и сохраняющуюся неопределенность в отношении рецессии.

Ряд американских компаний, от Goldman Sachs до Alphabet, также уволили тысячи сотрудников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.