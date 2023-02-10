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Вслед за Google и Facebook. Компания Yahoo сократит более 20% своих сотрудников

Фото: Yahoo сократит более 20% своих сотрудников (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компания Yahoo планирует уволить более 20% всего персонала в рамках крупной реструктуризации своего подразделения рекламных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сокращения коснутся почти 50% сотрудников Yahoo, занимающихся рекламными технологиями до конца этого года. Только до конца текущей недели будет сокращено почти 1000 сотрудников.

Yahoo принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management с момента выкупа в 2021 году за 5 млрд долларов. Источники в компании отметили, что этот шаг позволит сузить фокус и инвестиции на флагманском направлении – перспективном рекламном бизнесе под названием DSP.

Сокращения преимущественно связаны с тем, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и сохраняющуюся неопределенность в отношении рецессии.

Ряд американских компаний, от Goldman Sachs до Alphabet, также уволили тысячи сотрудников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

Ранее мы писали, что материнская компания Google заявила, что сокращает около 12 тысяч рабочих мест, или 6% своих сотрудников. С увольнениями Google присоединилась к другим технологическим гигантам, которые резко сократили свою деятельность на фоне нестабильной мировой экономики и стремительного роста инфляции. В частности, Meta, Twitter и Amazon сократили штаты.

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