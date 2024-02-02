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Слідом за F-16 та F-35. Туреччина заявила про намір купити велику партію літаків у Європі

Фото: Туреччина має намір придбати літаки Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина зацікавлена у покупці 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, незважаючи на досягнення угоди зі Сполученими Штатами про покупку F-16 на суму 23 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше турецькі чиновники заявляли, що ведуть переговори з Британією та Іспанією про покупку Eurofighter Typhoon, хоча Німеччина заперечувала цю ідею. Джерело в міністерстві оборони Туреччини повідомляло, що переговори почалися після того, як Анкара визнала, що її запит на постачання літаків F-16 зі США, вперше зроблений у жовтні 2021 року, може не спрацювати.

"Нас, як і раніше, цікавлять Eurofighter Typhoon, ми очікуємо позитивного підходу з боку члена консорціуму Німеччини з цього питання", - сказав неназваний турецький чиновник.

Літаки Eurofighter Typhoon виробляються консорціумом Німеччини, Великобританії, Італії та Іспанії.

Що передувало

Нагадаємо, що придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400 призвело до глухого кута у відносинах з Вашингтоном, що спонукало останній ввести обмеження в рамках "закону про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA).

США також виключили Туреччину з програми винищувачів F-35 у 2019 році у відповідь на покупку, стверджуючи, що С-400 загрожують її бойовим літакам п'ятого покоління.

Але 30 січня заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може обговорити повернення Туреччини до "сім'ї" винищувачів F-35.

Крім того, раніше адміністрація президента США Джо Байдена офіційно повідомила Конгрес про свій намір розпочати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для модернізації до Туреччини після того, як Анкара завершила ратифікацію членства Швеції до НАТО.

 

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F-16Турция