Вслед за F-16 и F-35. Турция заявила о желании купить крупную партию самолетов в Европе

Ранее турецкие чиновники заявляли, что ведут переговоры с Британией и Испанией о покупке Eurofighter Typhoon, хотя Германия возражала против этой идеи. Источник в министерстве обороны Турции сообщал, что переговоры начались после того, как Анкара признала, что ее запрос на поставку самолетов F-16 из США, впервые сделанный в октябре 2021 года, может не сработать.

"Нас по-прежнему интересуют Eurofighter Typhoon, мы ожидаем позитивного подхода со стороны члена консорциума Германии по этому вопросу", - сказал неназванный турецкий чиновник.

Самолеты Eurofighter Typhoon производятся консорциумом Германии, Великобритании, Италии и Испании в лице компании Airbus.

Что предшествовало

Напомним, что приобретение Турцией российской системы противоракетной обороны С-400 привело к тупику в отношениях с Вашингтоном, что побудило последний ввести ограничения в рамках "закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США также исключили Турцию из программы истребителей F-35 в 2019 году в ответ на покупку, утверждая, что С-400 представляют угрозу для ее боевых самолетов пятого поколения.

Но 30 января заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может обсудить возвращение Турции в "семью" истребителей F-35.

Кроме того, ранее администрация президента США Джо Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении приступить к продаже 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для модернизации в Турцию после того, как Анкара завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.