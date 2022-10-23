Слідом за Єйськом. В російському Іркутську літак впав на будинок

В Росії, слідом за авіакатастрофою в Єйску, впав ще один літак. Цього ж разу на двоповерховий будинок в Іркутську.
Про це пише РБК-Україна на російське видання "Коммерсантъ".
За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, літак впав на двоповерховий будинок.
Як стверджує російське видання Meduza, попередньо відомо, що це був винищувач Су-30.
Згідно з даними місцевого видання "Твой Иркутск", обидва пілоти літака загинули.
"Проходили льотні випробування - літали два борти Су-30СМ. Один сів, другий продовжував літати, екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок. Другий літак піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови - імовірно, льотчики задихнулися. Коли паливо закінчилося, літак впав у районі Ново-Леніно, екіпаж загинув", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 17 жовтня, на житловий будинок Єйська впав російський літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 15 людей.
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