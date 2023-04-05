Слідом за Британією. США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Ні я, ні інші наші посли не будемо сидіти у кріслах. На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо",- сказала посол США Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що сьогодні країни-члени Радбезу ООН мають опонувати доповідачці, яку звинувачено у воєнних злочинах та яка залучена у депортації дітей із їхніх домівок до Росії.

"Ми категорично проти цього, тому приєднуємося до Великої Британії у блокуванні трансляції засідання ООН, що дало б їй (Львовій-Бєловій, - ред.) отримати міжнародну трибуну для дезінформації та намагання виправдати свої жахливі дії, скоєні в Україні", - наголосила Томас-Грінфілд.