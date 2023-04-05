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Слідом за Британією. США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН

Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постпред США в ООН (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати блокуватимуть виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН, запланованого на 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ні я, ні інші наші посли не будемо сидіти у кріслах. На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо",- сказала посол США Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що сьогодні країни-члени Радбезу ООН мають опонувати доповідачці, яку звинувачено у воєнних злочинах та яка залучена у депортації дітей із їхніх домівок до Росії.

"Ми категорично проти цього, тому приєднуємося до Великої Британії у блокуванні трансляції засідання ООН, що дало б їй (Львовій-Бєловій, - ред.) отримати міжнародну трибуну для дезінформації та намагання виправдати свої жахливі дії, скоєні в Україні", - наголосила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

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