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Слідкуйте за хорошими новинами. Резніков натякнув на поставки нових боєприпасів з США

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Було обговорено постачання нового озброєння в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"

Окрім цього міністр порадив українцям слідкувати за новинами та анонсував нове постачання озброєння для наших військових.

Касетні боєприпаси для України

Ще наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Проте у Німеччині критикували таке прохання.

Раніше CBS News повідомляло, що США можуть оголосити про відправку касетних боєприпасів Україні вже цього тижня.

Касетні боєприпаси

Один касетний боєприпас викидає бомби, що можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, які не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році було прийнято конвенцію про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їхнє використання, виробництво та накопичення. Проте США, Україна та Росія не підписали документ.

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