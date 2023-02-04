Слідкувала за військовими базами. Пентагон заявив, що китайська куля була шпигуном

Після збиття китайської кулі, Пентагон заявив, що вона все ж була шпигуном та слідкувала за військовими базами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.

Міністерство оборони також повідомило, що повітряна куля використовувалася Китаєм для спостереження за стратегічними об'єктами в континентальній частині США.

"Сьогодні вдень за вказівкою президента Байдена винищувачі США, приписані Північному командуванню США, успішно збили висотний аеростат спостереження, запущений Китайською Народною Республікою і належав їй", - заявили в Пентагоні.

Про ситуацію з аеростатом і про те, чому він стривожив Пентагон, можете дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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