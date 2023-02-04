Следил за военными базами. Пентагон заявил, что китайский шар был шпионом

После сбития китайского шара Пентагон заявил, что он все же был шпионом и следил за военными базами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Министерство обороны также сообщило, что воздушный шар использовался Китаем для наблюдения за стратегическими объектами в континентальной части США.

"Сегодня днем по указанию президента Байдена истребители США, предписанные Северному командованию США, успешно сбили высотный аэростат наблюдения, запущенный Китайской Народной Республикой и принадлежавший ей", - заявили в Пентагоне.

О ситуации с аэростатом и о том, почему он встревожил Пентагон, можете узнать – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.