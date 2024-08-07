Слідкуємо за машиною: як дистанційно відстежувати місцезнаходження авто

Одна з суперкорисних функцій, які дають автовласнику сучасні технології – можливість завжди знати, де перебуває зараз його автомобіль. Сьогодні це коштує недорого, головне – вибрати правильний варіант.

Знати, де перебуває в певний момент власний автомобіль, громадянинові буває потрібно в першу чергу з точки зору безпеки: чи не вкрали машину, поки господар десь на відстані? Чи не користується нею хтось за відсутності законного власника? Буває корисно також проконтролювати, що відбувається з машиною, коли її залишили на СТО чи, наприклад, на автомийці. Віддалений моніторинг переміщень зручний ще й тим, що в більшості варіантів він має функцію запису треків, тобто маршрути автівки можна записувати, щоб передивитись їх потім.

Сигналізація (охоронна система)

Окремі моделі охоронних систем мають функцію віддаленого контролю за машиною за допомогою GPS-модуля, який або входить у комплект "сигналки", або докуповується окремо. Слідкувати за машиною можна або через фірмовий додаток у власному девайсі, або на сайті компанії-виробника сигналізації. І те, і інше зазвичай безкоштовно, але сама така охоронна система коштує дорого, порядку 400 – 1000 доларів. Додатковий плюс цього варіанту у тому, що часто такі системи дають власнику змогу дистанційно зупинити машину, якщо GPS-модуль покаже її несанкціоноване переміщення.

GPS-трекер (маячок)

Окремий пристрій для точного відстеження об'єктів в онлайн режимі – певно, найдешевший варіант знати про місце розташування свого авто. Хоча в продажу є моделі з масою додаткових функцій, які перетворюють трекер на охоронну систему. Мініатюрний девайс розташовується у потаємному місці в машині і через мережу мобільного зв’язку доповідає власникові про свою локацію.

Найбільш досконалі моделі мають кілька резервних каналів позиціонування, наприклад, крім звичного GPS (сузір’я спеціальних супутників) використовують A-GPS (мережа інтернет) та LBS (вежі стільникового зв'язку) – на той випадок, якщо зловмисник поставить вкрадену машину в місце, де немає зв'язку з супутниками GPS. Відстежувати автомобіль можна через повідомлення SMS, на спеціальному сайті, або за допомогою мобільного додатку (обидва варіанти безкоштовні).

Зона контролю обмежена тільки GSM-покриттям, бо трекер працює через SIM-карту, у тому числі і в роумінгу за кордоном. Коли машина заїжджає на територію з слабким сигналом мережі, трекер записує маршрут у власну пам'ять, а з появою зв'язку перекачує дані на сервер, де його може побачити власник. Такі GPS-трекери зазвичай вимагають невеликою щомісячної абонплатні.

Штатний моніторинг

В деяких автомобілях з заводу встановлено систему, яка дозволяє дистанційно керувати певними функціями та здійснювати моніторинг місця розташування машини. Від офіційного власника потребується скачати безкоштовний додаток до свого мобільного гаджета.

Apple-пошук Airtag

Власники смартфонів та планшетів на програмній платформі iOS мають змогу користуватись особливою системою від Apple. Так званий смарт-брелок AirTag на карті показує власникові, де зараз знаходиться об’єкт, в якому даний брелок залишено. Особливість у тому, що замість супутникової мережі GPS ця мітка використовує інші гаджети Apple, які разом з власниками випадково опиняються поряд. Схований у машині брелок AirTag автоматично "бачить" їх і через Bluetooth передає повідомлення "Я тут!", а далі вже власник брелка отримує повідомлення з координатами.

Коротко

Функціонал пошуку машини через її прив’язку до мереж GPS та GSM справді дуже зручний та ефективний. Але якщо ви збираєтесь використовувати таку опцію в якості захисту від крадіжки авто, майте на увазі, що професійні зловмисники добре знають про GPS та інші подібні системи позиціонування. І відповідно мають засоби протидії їм. Плюс ще один момент: враховуйте, що в зоні бойових дій зазначені глобальні системи супутникового позиціонування можуть давати хибні координати.