Слідчі вирушили в Сеул для затримання президента Південної Кореї, - ЗМІ

У п'ятницю антикорупційне агентство Південної Кореї направило слідчих для виконання ордера на арешт президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент. У цей час натовп протестувальників зіткнувся з поліцією біля його резиденції, пообіцявши припинити спроби затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Associated Press .

Слідчі Управління з розслідування корупції серед високопоставлених чиновників були помічені з коробками, які вантажили в автомобілі, перш ніж покинути свою будівлю в Квачхон рано вранці. Телевізійні канали пізніше показали кадри, як деякі з цих машин їздили між поліцейськими автобусами, які щільного заповнили і забарикадували вулиці біля будинку Юна.

Зазначимо, що суд Сеула видав ордер на затримання Юна після того, як він ухилився від численних повісток на допит і заблокував обшуки у своєму офісі в Сеулі. Це зі свого боку завадило розслідуванню того, чи було короткочасне оголошення воєнного стану в країні 3 грудня рівнозначним заколоту.

Наразі відомо, що біля резиденції Юна зібралися тисячі поліцейських, а саме близько 2800. Повідомлень про сутички з протестувальниками не надходило, хоча Reuters стверджує інше.

Наразі незрозуміло, як саме поліція проводитиме арешт і чи спробує Служба безпеки президента, що заблокувала доступ слідчих з ордером на обшук до офісу та офіційної резиденції Юна, завадити цьому.

Якщо відстороненого від обов'язків президента Південної Кореї буде затримано, то в антикорупційного відомства буде 48 годин, щоб провести розслідування, або запросити ордер на офіційний арешт, або ж звільнити його.