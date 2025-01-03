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Слідчі вирушили в Сеул для затримання президента Південної Кореї, - ЗМІ

П'ятниця 03 січня 2025 01:45
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Слідчі вирушили в Сеул для затримання президента Південної Кореї, - ЗМІ Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю антикорупційне агентство Південної Кореї направило слідчих для виконання ордера на арешт президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент. У цей час натовп протестувальників зіткнувся з поліцією біля його резиденції, пообіцявши припинити спроби затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Associated Press.

Слідчі Управління з розслідування корупції серед високопоставлених чиновників були помічені з коробками, які вантажили в автомобілі, перш ніж покинути свою будівлю в Квачхон рано вранці. Телевізійні канали пізніше показали кадри, як деякі з цих машин їздили між поліцейськими автобусами, які щільного заповнили і забарикадували вулиці біля будинку Юна.

Зазначимо, що суд Сеула видав ордер на затримання Юна після того, як він ухилився від численних повісток на допит і заблокував обшуки у своєму офісі в Сеулі. Це зі свого боку завадило розслідуванню того, чи було короткочасне оголошення воєнного стану в країні 3 грудня рівнозначним заколоту.

Наразі відомо, що біля резиденції Юна зібралися тисячі поліцейських, а саме близько 2800. Повідомлень про сутички з протестувальниками не надходило, хоча Reuters стверджує інше.

Наразі незрозуміло, як саме поліція проводитиме арешт і чи спробує Служба безпеки президента, що заблокувала доступ слідчих з ордером на обшук до офісу та офіційної резиденції Юна, завадити цьому.

Якщо відстороненого від обов'язків президента Південної Кореї буде затримано, то в антикорупційного відомства буде 48 годин, щоб провести розслідування, або запросити ордер на офіційний арешт, або ж звільнити його.

Нагадаємо, що після того, як суд видав ордер на арешт, Юн Сок Ель заявив у листі своїм прихильникам, що "буде боротися до кінця".

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