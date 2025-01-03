Следователи отправились в Сеул для задержания президента Южной Кореи, - СМИ
В пятницу антикоррупционное агентство Южной Кореи направило следователей для исполнения ордера на арест президента Юн Сок Еля, которому объявили импичмент. В это время толпа протестующих столкнулась с полицией возле его резиденции, пообещав пресечь попытки задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Associated Press.
Следователи Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников было замечены с коробками, которые грузили в автомобили, прежде чем покинуть свое здание в Квачхон рано утром. Телевизионные каналы позже показали кадры, как некоторые из этих машин ездили между полицейскими автобусами, которые плотного заполнили и забаррикадировали улицы возле дома Юна.
Отметим, что суд Сеула выдал ордер на задержание Юна после того, как он уклонился от многочисленных повесток на допрос и заблокировал обыски в своем офисе в Сеуле. Это в свою очередь помешало расследованию того, было ли кратковременного объявление военного положения в стране 3 декабря равнозначно мятежу.
На данный момент известно, что у резиденции Юна собрались тысячи полицейских, а именно около 2800. Сообщений о столкновениях с протестующими не поступало, хотя Reuters утверждает иное.
Пока неясно, как именно полиция будет проводить арест и попытается ли Служба безопасности президента, которая заблокировала доступ следователей с ордером на обыск в офис и официальную резиденцию Юна, помешать этому.
Если отстраненный от обязанностей президент Южной Кореи будет задержан, то у антикоррупционного ведомства будет 48 часов, чтобы провести расследование, либо запросить ордер на официальный арест, либо же освободить его.
Напомним, что после того, как суд выдал ордер на арест, Юн Сок Ель заявил в письме своим сторонникам, что "будет бороться до конца".
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