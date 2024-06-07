Слідами Реброва: топ-5 попередників Піхальонка, які змінили Донбас на "Динамо"

У радянський час "Динамо" було одним зі символів Української РСР. Ось і все футбольне господарство республіки працювало на столичний колектив. За помахом довгої руки адміністративного ресурсу до Києва переїжджали таланти з усіх куточків України. Донеччина – не виняток.

Єврокубкову славу "Динамо" поруч із іншими кували її уродженці на кшталт Володимира Трошкіна, Віктора Чанова, Сергія Балтачі та інших. А ось в нову епоху вітчизняного футболу переїздів із Донецька та околиць до столиці відчутно поменшало.

Сергій Ребров (360 матчів, 163 м'ячі)

Піонером на цьому шляху часів Незалежності став уродженець Горлівки. 17-річний нападник яскраво провів сезон-1992 за донецький "Шахтар" (10 голів за 19 матчів) і змусив єдиного на той час гранда зробити "гірникам" пропозицію. У столиці Ребров не відразу освоївся, а стабільно основним став після повернення Валерія Лобановського.

У лавах "Динамо" нападник провів 8 сезонів поспіль і тричі забив понад 15 м'ячів за чемпіонат. А в Лізі чемпіонів творив перемоги над московським "Спартаком", "Барселоною" і мадридським "Реалом". У 2000 році Ребров поїхав на Альбіон, але повернувся через п'ять років і встиг завоювати ще один титул із "біло-синіми". Зрештою, Ребров став у Києві своїм, а вдалий період у ролі тренера – підтведження.

Микола Шапаренко (170 матчів, 23 м'ячі)

Здавалося, що цьому хавбеку призначено грати за "Шахтар". Він народився на Донеччині, та ще й рідній для Тараса Степаненка Великій Новосілці. Утім, "гірники" проґавили таланта під своїм носом. Шапаренко – вихованець "Маріуполя", і саме в складі приазовців дебютував на дорослому рівні та в 16 років забив у Прем'єр-лізі.

Влітку 2015-го сталася драматична історія. Контракт півзахисника з рідною командою закінчився, а в запропонованому договорі залишили зарплату дублера. Шапаренко від такої угоди відмовився та подався до Києва. "Шахтар" намагався перехопити його, але юнак обрав "Динамо". Шлях до місця в основі там був тернистим, але тепер уявити столичний гранд без Шапаренка вкрай складно.

Фото: Микола Шапаренко асоціюється виключно з "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Микита Бурда (95 матчів, 7 м'ячів)

Трохи інша історія в екс-центрбека збірної України. Уродженець Єнакієва Бурда насправді виріс на Київщині, де мешкав із бабусею. З Яготина перспективний хлопець у 13 років потрапив до Республіканського вищого училища фізкультури під крило Олександра Петракова. Коли ж останній пішов на підвищення, то його вихованця забрали в "Динамо".

У першій команді "біло-синіх" Бурда дебютував у сезоні 2014/15. Проте, до основної обойми команди потрапив аж у кампанії 2017/18. Наступний же сезон став для нього персонально найкращим у Києві. Оборонець грав і в клубі, і в збірній. Та потім травми, травми, травми... Оговтався від них Бурда лише в цьому сезоні, відігравши 28 матчів УПЛ. Щоправда, вже за "Колос" із Ковалівки.

Олександр Гладкий (11 матчів, 0 м'ячів)

Визнаний голеадор несподівано з'явився в Києві перед сезоном 2016/17. Якраз завершився другий період перебування Гладкого в "Шахтарі", де він може записати до активу мінімум два з п'яти з половиною сезонів. Утім, у лавах "Динамо" бомбардир був лише блідою тінню себе.

Гладкий, який забивав за харківський "Металіст", "Харків", "Шахтар", "Дніпро", львівські "Карпати", а потім ще й за одеський "Чорноморець" і луганську "Зорю", лише в Києві спіймав "бублика". Нападник не зміг завоювати місця в основі команди, провів лише 11 поєдинків і жодного разу не розписався у воротах суперників. Слабка втіха для фанів – прийшов Гладкий вільним агентом.

Владислав Кулач (7 матчів, 1 м'яч)

Корінний донеччанин виховувався в місцевому "Олімпіку", а в 17 років опинився в "Шахтарі". Утім, вище другої команди "гірників" піднятися не зумів. Нападник роками їздив по орендах ("Маріуполь", запорізький "Металург", кам'янська "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зоря", "Ворскла" з Полтави, "Олександрія", "Гонвед"), аж поки гранд не махнув рукою і не відпустив Кулача остаточно.

Перед сезоном 2020/21 форвард на правах вільного агента перейшов до "Ворскли". У лавах "зелено-білих" Кулач несподівано розквітнув. Він оформив 15 голів (21 матч) і став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Інтерес "Динамо" в такій ситуації був закономірним. Однак, продовжити в тому ж дусі Кулачу не вдалося. Через серцеві проблеми та травми в столиці він не дотягнув навіть до десятка поєдинків, а забив лише одного разу – "Чорноморцю".