Слідами Кличка та Усика. Хижняк на Олімпіаді-2024 підкорив головну вершину боксу любителів

До американської Атланти в 1996 році поїхав Кличко-молодший, хоча першим кандидатом на поїздку був його старший брат Віталій. Майбутній домінатор професіонального хевівейту змагався у ваговій категорії до 91 кг.

Українець розпочав турнір із 1/8 фіналу, де розібрався з американцем Лоуренсом Клеєм-Беєм (10:8). У чвертфіналі суперником вітчизняного боксера став швед Аттіла Левін, який, попри промовисте ім'я, не зміг продовжити бій під шквалом ударів Кличка-молодшого. Рефері завершив поєдинок із формулюванням RSC – аналогом технічного нокауту в профі-боксі.

У півфіналі український боксер перетнувся з надпринциповим опонентом. Росіянин Алєксєй Лєзін раніше перемагав обох Кличків. Утім, цього разу молодший з братів узяв упевнений реванш (4:1). У фіналі ж українець здобув "золото" в протистоянні з Паеою Вольфграммом із Тонги (7:3).

Наступного "золота" в боксі довелося зачекати 12 років. Цього разу вітчизняний боксер зійшов на верхній щабель п'єдесталу в категорії до 57 кг. Василь Ломаченко розпочав виступи з першого раунді, розібравшись на старті з росіянином Альбєртом Сєлімовим (14:7).

У рамках 1/8 фіналу представник України не залишив жодного шансу узбецькому боксеру Баходіржону Султанову (14:1). Далі підійшла черга китайця Лі Яна (12:3) та турецького спортсмена Якупа Килича (10:1). У фіналі ж Ломаченко розбив француза Кедафі Джелькіра з вже знайомою приміткою RSC.

На Ігри-2012 другий олімпійський чемпіон із України поїхав у новій ваговій категорії – до 60 кг. Цього разу Ломаченко розпочав виступи з 1/8 фіналу, де легко здолав домініканця Веллінгтона Аріаса (15:3). Однак, далі було значно важче. І пуерториканець Фелікс Вердехо (14:9), і кубинець Ясніель Толедо (14:11) виявилися міцними горішками.

Навіть з корейцям Ханом Суном Чхолем у фіналі українцю було трохи легше. Ломаченко знову здолав опонента за очками (19:9) і з двома золотими нагородами в персональній колекції почав готуватися до старту в професіональній кар'єрі. Усе, що було далі – історія.

На цій же Олімпіаді в Лондоні зійшла зірка Олександра Усика. Майбутній абсолютний чемпіон світу в хевівейті змагався у ваговій категорії до 91 кг. "Увійшов" українець з козирів – у чвертьфіналі перебоксував росіянина Артура Бетербієва (17:13).

У півфіналі Усик уже домінував. Він фактично знищив болгарина Тервела Пулєва (21:5). Натомість італійський боксер Клементе Руссо створив українцю чимало проблем у фіналі, але зупинити того на шляху до "золота" не зумів (11:14).

Нові олімпійські сподівання вітчизняних шанувальників боксу були пов'язані з Хижняком. У столиці Японії в 2021 році він розпочав упевнено. І японець Юїто Морівакі (5:0), і домініканець Еурі Седеньйо (4:1) нерозв'язуваних завдань для українського боксера не підготували.

А от із філіппінцем Еуміром Марсіалем у півфіналі було значно важче. Хижняк переміг із роздільним рішенням суддівської колегії (3:2) та вийшов у фінальний поєдинок. Утім, там бразильський боксер Еберт Консейсан нокаутував українця. Довелося йти на нове коло випробувань...

До честі "Полтавського танка" новий олімпійський цикл він завершив успішно. На старті Ігор-2024 Хижняк упевнено здолав угорця Пилипа Акілова та бразильця Вандерлея Перейру (по 5:0). А ось в півфіналі чекав непростий суперник – дворазовий олімпійський чемпіон Арлен Лопес Кардона з Куби. Карибець виграв перший раунд, але українець вирівняв становище в другому. Третій же відрізок представник України "на тоненького" закрив на власну користь.

Найкращим же боєм став фінальний. Казах Нурбек Оралбай і в обороні, і в атаках виглядав серйозно. Суперники надавали добрячих стусанів один одному та зберегли інтригу до третього раунду. Там казахський боксер "підсів" фізично, а Хижняк влаштував активну кінцівку та потом і кров'ю виборов омріяне олімпійське "золото".

Після тріумфу чемпіон Парижа зізнався, що рішення щодо майбутнього не прийняв. Кличко-молодший, Ломаченко та Усик після олімпійських лаврів досягли нових висот на професіональному рівні. Проте, ще до Олімпіади-2024 головний тренер збірної України натякнув на бажання Хижняка ще й підкорити Лос-Анджелес-2028. Будь що будь, але власне ім'я у вітчизняний спортивний епос він уже вписав золотими літерами...