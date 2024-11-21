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Слідами Бекхема. Чемпіон світу-2010 став співвласником клубу МЛС

Фото: Хуан Мата готується перейти до ролі функціонера (facebook.com/wswanderersfc)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хуан Мата придбав частку американського "Сан-Дієго". Сам він продовжує виступати за австралійський "Вестерн Сідней Вондерерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний іспанець продовжив збирати спортивні активи. До інвестицій у стайню Формули-1 "Альпін" і благодійного фонду Common Goal він додав акції дебютанта сезону-2025 МЛС.

Мата приєднався до кола співвласників "Сан-Дієго". Він складе компанію британському мільярдеру Мохамеду Мансуру та Групі сикуанів племені кумеяай, які просували ідею входження до МЛС кілька років. Каліфорнійці виграли конкуренцію за місце в лізі в Лас-Вегаса.

Мата став першим активним футболістом із часів англійця Девіда Бекхема з часткою в клубі МЛС. Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі стане співвласником "Інтера Маямі" після завершення контракту з "чаплями". Щоправда, сам іспанець навряд гратиме в Штатах.

 

 

 

Хто такий Хуан Мата

Уродженець Бургоса, вихованець мадридського "Реала". Щоправда, не пробився далі резервної команди – "Кастільї".

На рівні Ла Ліги дебютував у складі "Валенсії". Провів у складі левантійців провів 4 сезони та виграв Кубок Іспанії 2007/08. Потім перейшов у лондонський "Челсі", з яким завоював трофеї Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Кубок Англії. Пізніше виступав за "Манчестер Юнайтед", стамбульський "Галатасарай" та японський "Віссел Кобе".

Кольори збірної Іспанії захищав у 2009-2016 рр. Провів 41 матч за "Фурію Роху", в яких забив 10 м'ячів. Чемпіон світу (2010) та Європи (2012).

До слова, раніше найкращий бомбардир ЧС-2010 Форлан програв дебютний матч у великому тенісі.

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