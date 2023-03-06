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Слід веде до Росії. У Німеччині викрили хакерів, які вчинили серію атак по всьому світу

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Понеділок 06 березня 2023 17:18
Слід веде до Росії. У Німеччині викрили хакерів, які вчинили серію атак по всьому світу Фото: У Німеччині викрили хакерів, які вчинили серію атак по всьому світу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Німеччині розкрили особи ряду членів міжнародного хакерського угруповання до складу якого входять громадяни Росії. Злочинці відповідальні за серію кібератак по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників поліції Німеччини, яку приводить Frankfurter Allgemeine.

До розслідування діяльності угруповання під назвою "Подвійний павук" підключилися Європол та американське Федеральне бюро розслідувань.

За даними управління кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, хакери несуть відповідальність за серію кібератак по всьому світу, в тому числі злам серверів університетської клініки Дюссельдорфа, німецької медіагрупи Funke і систем округу Анхальт-Біттерфельд на сході Німеччини.

Прокуратура видала ордери на арешт трьох хакерів, щодо ще восьми членів угруповання тривають слідчі дії. Їхнє місцезнаходження невідоме.

Один із підозрюваних, 41-річний росіянин, також розшукується ФБР. Американські правоохоронці пропонують за відомості про нього нагороду в розмірі 5 млн доларів. У німецькій поліції зазначають, що угруповання має зв'язки з Росією.

Нагадаємо, що Німеччині загрожує масштабна небезпека Росії. Зокрема, це стосується можливих диверсій, дезінформації та шпигунських атак.

Група реагування на інциденти комп’ютерної безпеки Національного агентства з кібербезпеки Італії виявила масовану атаку з використанням програми-вимагача, яка поширюється.

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