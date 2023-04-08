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Слемданк зірки "Г'юстона" після сольного проходу: момент дня в НБА

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Шарлотт, Субота 08 квітня 2023 11:27
Слемданк зірки "Г'юстона" після сольного проходу: момент дня в НБА Фото: Джейлен Грін набрав 26 пунктів проти "Шарлотта" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Джейлен Грін опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Другий номер" г'юстонців запам'ятався моментом під завісу фінальної чверті протистояння з "Шарлоттом". Грін опинився з м'ячем у центрі майданчика та самотужки пішов атакувати кошик "Горнетс". На шляху до щита він обійшов усю команду господарів і вгатив згори.

Стараннями Гріна та компанії "Рокетс" здобули перемогу (112:109). На турнірне становище команд, однак, цей результат не вплинув. І "Г'юстон", і "Шарлотт" серед аутсайдерів на Сході та Заході відповідно й завершать сезоном після регулярного чемпіонату.

Сам Грін став найрезультативнішим у матчі. На паркеті він провів майже 39 хвилин. За цей час оборонець встиг набрати 26 очок, зробив 3 підбирання і віддав 6 передач.

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. На драфті асоціації-2021 "Г'юстон" забрав американця під другим номером.

На професіональному рівні проводить другий сезон. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. Середні цифри нинішнього сезону – 22,4 очка, 3.8 підбирання, 3.7 передач, 0.8 перехоплень за 34 ,5хвилин у грі.

За лінією матері має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.

До слова, українець Михайлюк став найкращим у складі "Шарлотта" та набрав на пункт менше за Гріна.

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