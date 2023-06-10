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Слемданк центрового "Маямі" після сольного проходу: момент дня в НБА

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Маямі, Субота 10 червня 2023 12:23
Слемданк центрового "Маямі" після сольного проходу: момент дня в НБА Фото: Бем Адебайо (в центрі) оформив дабл-дабл проти "Денвера" (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка "Маямі Гіт" Бем Адебайо піднявся на вершину хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив епізодом перед великою перервою протистояння з "Денвером". Він влаштував сольний прохід і опинився під щитом в оточенні двох суперників. Проте, не знітився і оформив ефектний данк у боротьбі з Йокічем.

Старань Адебайо, однак, забракло для перемоги "Маямі". На домашньому паркеті "Гіт" зазнали домашньої поразки (95:108). У серії до чотирьох перемог "Наггетс" мають вже три, тож кожен наступний матч фіналу НБА може стати останнім.

Сам Адебайо провів у грі майже 44 хвилини. За відведений час він встиг набрати 20 очок, зробив 11 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Денвера" Арон Гордон.

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, грав за "Кентуккі Вайлдкетс" на студентському рівні. На драфті НБА-2017 обраний "Маямі" під 14-м загальним номером.

У лавах "Гіт" проводить шостий сезон поспіль, вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023), а зі збірною США здобув "золото" Олімпійських ігор-2020. До змагань розглядав можливість виступів у нігерійській команді.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане через схожість із персонажем "Флінстоунів". Ім'я професіонала при народженні – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.

До слова, раніше "Фінікс" призначив чемпіона НБА-2022 новим керманичем команди.

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