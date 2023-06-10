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Слэм-данк центрового "Майами" после сольного прохода: момент дня в НБА

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Майами, Суббота 10 июня 2023 12:23
Слэм-данк центрового "Майами" после сольного прохода: момент дня в НБА Фото: Бэм Адебайо (в центре) оформил дабл-дабл против "Денвера" (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда "Майами Хит" Бэм Адебайо поднялся на вершину хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец поразил эпизодом перед большим перерывом противостояния с "Денвером". Он устроил сольный проход и оказался под щитом в окружении двух соперников. Однако не сник и оформил эффектный данк в борьбе с Йокичем.

Стараний Адебайо, однако, не хватило для победы "Майами". На домашнем паркете "Хит" потерпели домашнее поражение (95:108). В серии до четырех побед "Наггетс" имеют уже три, так что каждый следующий матч финала НБА может стать последним.

Сам Адебайо провел в игре около 44 минут. За отведенное время он успел набрать 20 очков, совершил 11 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал форвард "Денвера" Арон Гордон.

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, играл за "Кентукки Уайлдкэтс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Майами" под 14-м общим номером.

В рядах "Хит" проводит шестой сезон подряд, в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023), а со сборной США завоевал "золото" Олимпийских игр-2020. Перед соревнованиями рассматривал возможность выступлений в нигерийской команде.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное из-за сходства с персонажем "Флинстоунов". Имя профессионала при рождении – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.

К слову, ранее "Финикс" назначил чемпиона НБА-2022 новым наставником команды.

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