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Слемданк форварда "Денвера" на підбиранні: момент дня в НБА

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Денвер, П'ятниця 02 червня 2023 11:18
Слемданк форварда "Денвера" на підбиранні: момент дня в НБА Фото: Майкл Портер-молодший опинився нагорі хіт-параду (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Денвер Наггетс" Майкл Портер-молодший опинився на вершині підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

У протистоянні з "Маямі" американець кілька разів опинився в центрі уваги. Та найбільше форвард запам'ятався моментом у другій чверті. Він виконав класний силовий данк двома руками після невдалої спроби Брауна на два очки.

Стараннями Портера-молодшого та інших "Наггетс" здобули домашню перемогу (104:93). Денверці тепер мінімально повели у фінальній серії НБА до чотирьох перемог. Наступний поєдинок зіграють у Колорадо в ніч проти понеділка.

Сам Портер-молодший провів у грі 43 хвилини. За відведений час він встиг оформити дабл-дабл. Форвард набрав 14 очок, зробив 13 підбирань і віддав 1 асист.

Хто такий Майкл Портер-молодший

Уродженець Міссурі, на студентському рівні виступав за місцевих "Тайгерс". Обраний "Денвером" під 14-м номером драфту НБА-2018.

Проводить четвертий сезон поспіль під егідою асоціації. У вересні 2021-го підписав 5-річний контракт із "Наггетс" на 172 млн доларів. Якщо Портер-молодший потрапить до складів на Матч усіх зірок, то виплати збільшаться ще на 25 мільйонів.

Форвард ріс вегетаріанцем, а згодом став веганом-сироїдом. Однак, після 2020 року відмовився від цих поглядів на їжу. У 2017 році зустрічався з моделлю і актрисою Медісон Петтіс.

До слова, раніше "Детройт" домовився з новим тренером про рекордний контракт.

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