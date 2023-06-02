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Слэм-данк форварда "Денвера" на подборе: момент дня в НБА

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Денвер, Пятница 02 июня 2023 11:18
Слэм-данк форварда "Денвера" на подборе: момент дня в НБА Фото: Майкл Портер-младший оказался наверху хит-парада (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Денвер Наггетс" Майкл Портер-младший оказался на вершине подборки крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

В противостоянии с "Майами" американец несколько раз оказался в центре внимания. Но больше всего форвард запомнился моментом во второй четверти. Он исполнил классный силовой данк двумя руками после неудачной попытки Брауна на два очка.

Стараниями Портера-младшего и других "Наггэтс" одержали домашнюю победу (104:93). Денверцы теперь минимально повели в финальной серии НБА к четырем победам. Следующий поединок сыграют в Колорадо в ночь на понедельник.

Сам Портер-младший провел в игре 43 минуты. В отведенное время он успел оформить дабл-дабл. Форвард набрал 14 очков, сделал 13 подборов и отдал 1 ассист.

Кто такой Майкл Портер-младший

Уроженец Миссури, на студенческом уровне выступал за местных "Тайгерс". Выбран "Денвером" под 14-м номером драфта НБА-2018.

Проводит четвертый сезон подряд под эгидой ассоциации. В сентябре 2021-го подписал 5-летний контракт с "Наггетс" на 172 млн долларов. Если Портер-младший попадет в составы на Матч всех звезд, то выплаты увеличатся еще на 25 миллионов.

Форвард рос вегетарианцем, а потом стал веганом-сыроедом. Однако после 2020 года отказался от этих взглядов на еду. В 2017 году встречался с моделью и актрисой Мэдисон Петтис.

К слову, ранее "Детройт" договорился с новым тренером о рекордном контракте.

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