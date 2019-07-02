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Следующую конференцию по поддержке реформ в Украине примет Литва

Новости » Политика    02.07.2019 - 17:35
Следующую конференцию по поддержке реформ в Украине примет Литва
Фото: Владимир Зеленский и Линас Линкявичус (twitter.com/linkeviciusl)

Зеленский и Линкявичус встретились перед конференцией по поддержке реформ в Канаде

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter министра иностранных дел этой страны Линаса Линкявичуса по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто.

Зеленский и Линкявичус встретились перед конференцией по поддержке реформ в Украине.

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичус.

Напомним, Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Так, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент поблагодарил за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Как известно, Зеленский с 1 по 3 июля находится в Канаде с рабочим визитом.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛинас Линкявичус
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