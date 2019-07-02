Наступну конференцію щодо підтримки реформ в Україні прийме Литва

Фото: Володимир Зеленський і Лінас Линкявичус (twitter.com/linkeviciusl)

Зеленський і Линкявічус зустрілися перед конференцією щодо підтримки реформ в Канаді

Наступна міжнародна конференція з питань реформ в Україні пройде в Литві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter міністра закордонних справ цієї країни Лінаса Линкявічуса за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Торонто.

Зеленський і Линкявічус зустрілися перед конференцією по підтримці реформ в Україні.

"Зустрівся з президентом Зеленським перед конференцією по підтримці реформ в Україні, щоб запевнити в активній допомозі Литви, прискорює структурні реформи в Україні. Вкрай важливо зробити реформи незворотними, які приносять користь усім українцям. Домовилися, що наступну конференцію буде приймати Литва", - написав Линкявічус.

Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту в Канаду зустрівся в Торонто з міністром закордонних справ цієї країни Христей Фріланд. Так, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Також президент подякував за послідовну і всебічну підтримку України на двосторонньому рівні та в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН.

Як відомо, Зеленський з 1 по 3 липня перебуває в Канаді з робочим візитом.