Следующий обмен пленными станет последним по принципу "всех на всех", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

"Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, во время выступления на Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля Пристайко заявил, что сотни удерживаемых в плену украинцев должны вернуться домой в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что планируется, что обмен "почти всех на всех" должен состояться до следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и в России.